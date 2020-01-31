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بيل غيتس يعلق على طلب المصري نايل نصار يد ابنته جنيفر

مجتمع

بيل غيتس يعلق على طلب المصري نايل نصار يد ابنته جنيفر
Reuters
بيل غيتس
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علّق الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت على خطوبة ابنته جنيفر وقبولها الشاب المصري نايل نصار، معربا عن سعادته الغامرة بإعلان موافقتها على طلب يدها.

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وقال غيتس في تعليق على صورة جمعت ابنته بزوجها المستقبلي: "أشعر بسعادة غامرة للغاية.. تهانينا".

من جانبها، علقت أم العروس ميليندا قائلة: "أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل".

وكانت جينيفر قد أعلنت موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري نايل نصار.

الموافقة نشرت في منشورين على موقع "إنستغرام" عبر صفحتي نايل وجينيفر، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن... جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".

المصدر: RT

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كيف تفاعل العرب مع خطوبة ابنة بيل غيتس وشاب مصري؟