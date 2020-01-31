إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية والقبة الحديدية تعترض إحداها
Reuters SAL/
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أفادت مراسلة RT بأن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت، اليوم الجمعة، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية، فيما اعترضت القبة الحديدية واحدة منها.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على "تويتر" أكد فيها "رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".
#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق ٣ قذائف هاون من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية احدى منها.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2020
نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة
وأضاف أن صفارات الإنذار قد جرى تفعيلها فور رصد إطلاق القذائف.
المصدر: RT + "تويتر"