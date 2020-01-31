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إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية والقبة الحديدية تعترض إحداها

أخبار العالم العربي

إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية والقبة الحديدية تعترض إحداها
Reuters SAL/
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل -أرشيف-
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أفادت مراسلة RT بأن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت، اليوم الجمعة، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية، فيما اعترضت القبة الحديدية واحدة منها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على "تويتر" أكد فيها "رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".

وأضاف أن صفارات الإنذار قد جرى تفعيلها فور رصد إطلاق القذائف.

المصدر: RT + "تويتر"

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