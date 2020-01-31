إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية والقبة الحديدية تعترض إحداها

أفادت مراسلة RT بأن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت، اليوم الجمعة، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية، فيما اعترضت القبة الحديدية واحدة منها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على "تويتر" أكد فيها "رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق ٣ قذائف هاون من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية احدى منها.

نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2020

وأضاف أن صفارات الإنذار قد جرى تفعيلها فور رصد إطلاق القذائف.

المصدر: RT + "تويتر"