مقتدى الصدر يدعو للاعتصام السلمي قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى اعتصامات سلمية حاشدة بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد بالتنسيق مع القوات الأمنية، في حملة احتجاج على تأخر تشكيل الحكومة.

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وكتب الصدر على "تويتر": "مرة أخرى فشل السياسيون في تشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة".

ودعا الصدر إلى "تحقيق مطالب الشعب المشروعة وهي: محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإقرار قانون الانتخابات المنشود، وتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين".

وأكد الصدر على "استقلال العراق وسيادته، وإجراء انتخابات نزيهة ومبكرة خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى ضرورة تجديد الثورة الإصلاحية السلمية عن طريق مظاهرة سلمية حاشدة في العاصمة بغداد كونها مركز القرار بهدف الضغط على الساسة لتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية الدينية والشعب.

ودعا الصدر إلى "التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة وبالتنسيق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة"، مؤكدا أن "لنا خطوات شعبية تصعيدية أخرى".

وأضاف: "يا من ستلبون النداء الوطني المبارك، عليكم بالانضباط والسلمية وعدم قطع الطرق وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية كما عهدتكم من قبل، وأن كل من ساحات الاحتجاجات أخوتكم فلا تفرقوا لا بهتاف ولا بقول ولا بفعل".

وجدد التأكيد على عدم ذكره شخصيا في المظاهرات، وقال: "لا أرضى بل وأمنع من ذكري بل اذكروا الوطن وليكن هتافكم: الشعب يريد إنقاذ الوطن".

وختم الصدر تغريدته بتوقيع "الثائر مقتدى الصدر".

المصدر: مقتدى الصدر "تويتر"