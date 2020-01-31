مصر تنفي مجموعة من الشائعات عن فيروس "كورونا"

ردت الحكومة المصرية على مجموعة من الشائعات المتعلقة بفيروس "كورونا" ووصوله إلى مصر، موضحة أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى مصر عبر المطارات.

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وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إلى أنه "تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج"، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد.

وأكدت الحكومة المصرية أنه "لا صحة لأنباء غلق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من الفيروس، منوهة بأن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وجميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية، لضمان سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين".

كما أوضح المركز الإعلامي أن كافة الخضروات والفواكه المتداولة في الأسواق المصرية، سواء المحلية أو المستوردة، سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي فيروسات وبائية.

ونوهت أيضا بأنه لا صحة لأنباء إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بفيروس "كورونا"، حيث أكدت الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في الصين بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم.

وأصدرت الحكومة المصرية عدة بيانات هامة خلال الفترة الماضية، بعد تداول أنباء عن وجود إصابات بالفيروس داخل البلاد، موضحة أن الوضع آمن حتى الآن ومصر تخلوا من أية إصابات بهذا الفيروس القاتل.

المصدر: RT