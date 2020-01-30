صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أفاد مراسلنا بإطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

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وأضاف مراسلنا أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين فيما سقط الثالث في منطقة كلية "سابير" قرب مدينة سديروت، ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق الصواريخ.

والليلة الماضية، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع في غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

المصدر: RT + مواقع إخبارية