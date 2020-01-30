فرنسا تبدأ مهمة بحرية أوروبية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت فرنسا اليوم الخميس البدء بمهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز، بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج، وتعزيز نهج وقف التصعيد مع إيران.

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وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن "الفرقاطة "كوربيه" بدأت في تنفيذ دورياتها في مضيق هرمز"، مؤكدة أن فرقاطة هولندية ستنضم لنظيرتها الفرنسية في غضون أسبوعين.

وبذلت فرنسا جهودا كبيرة من أجل إيجاد بديل أمني أوروبي في منطقة الخليج وبالتحديد في مضيق هرمز.

وتأتي الخطة بالتوازي مع مشروع مماثل تقوده الولايات المتحدة، في أعقاب سلسلة حوادث استهدفت ناقلات نفط من قبل جهة مجهولة العام الماضي في المضيق الاستراتيجي بالنسبة لإمدادات الطاقة على مستوى العالم، وسط التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز