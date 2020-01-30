 
مباشر

الخطوط الجوية المغربية تعلق رحلاتها إلى الصين

أخبار العالم العربي

الخطوط الجوية المغربية تعلق رحلاتها إلى الصين
Globallookpress Markus Mainka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6gp

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بأن الخطوط الجوية الملكية المغربية أعلنت تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في وقت سابق، خلال اجتماع للحكومة اليوم الخميس، أن "جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا، يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا".

إقرأ المزيد
مصر تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس
مصر تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

يذكر أن الخطوط الجوية الملكية المغربية أطلقت خطا مباشرا بين الدار البيضاء وبكين يوم 16 يناير، وتنفذ 3 رحلات كل أسبوع.

وأعلنت السلطات الصينية إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 150 شخصا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط