الخطوط الجوية المغربية تعلق رحلاتها إلى الصين

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بأن الخطوط الجوية الملكية المغربية أعلنت تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في وقت سابق، خلال اجتماع للحكومة اليوم الخميس، أن "جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا، يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا".

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يذكر أن الخطوط الجوية الملكية المغربية أطلقت خطا مباشرا بين الدار البيضاء وبكين يوم 16 يناير، وتنفذ 3 رحلات كل أسبوع.

وأعلنت السلطات الصينية إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 150 شخصا.

المصدر: وكالات