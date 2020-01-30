إثيوبيا تعلن عن سد جديد رغم أزمة "سد النهضة" مع مصر

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، استعداد إثيوبيا لافتتاح مشروع الطاقة المائية "جنالي داوا الثالث" الأسبوع المقبل، وذلك في الـ4 من فبراير 2020، وهو سد لتوليد الكهرباء.

ووفقا للوكالة تم بناء مشروع الطاقة الذي ينتج 254 ميغاواط من الكهرباء بقيمة 451 مليون دولار على نهر داوا جنوب شرق إثيوبيا.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مشروع السد الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار وطوله 426 مترا عام 2010، وهو قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه، فيما من المتوقع أن يزيد المشروع الذي قامت ببنائه شركة صينية، من الطاقة الكهربائية في البلاد.

وستدشّن إثيوبيا السد رغم الأزمة الحالية مع مصر حول "سد النهضة" الكبير على النيل الأزرق، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة في واشنطن، ولم يتم التوصل إلى حل حول آلية تشغيل وملء السد.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية