نائب مصري يطالب الحكومة بمنع "تبادل القبلات" بين المصريين

طالب النائب في البرلمان المصري رضا البلتاجي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بمنع انتشار فيروس "كورونا" بين المصريين، وذلك بحظر "تبادل القبلات" بين المواطنين في المناسبات المختلفة.

وأشار البلتاجي في طلبه، إلى أن الفيروس المنتشر حاليا في العديد من الدول، وخاصة الصين، هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوي، وهو واحد من مجموعات تتراوح الإصابة بها عند البشر بين نزلات البرد البسيطة، والالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

وأوضح النائب المصري، أن "الفيروس ينتشر عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك يمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهي العادة التي تنتشر بين المصريين جميعا، لذا وبناء على ذلك لا بد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار الفيروس في مصر".

المصدر: اليوم السابع