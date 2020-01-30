أول زيارة رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد ستكون إلى الجزائر يوم الأحد المقبل

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد، لزيارة بلاده، الأحد المقبل. لتعزيز التعاون بين بلديهما، ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وحسب وسائل إعلام جزائرية، ستكون هذه الزيارة، أول محطة لقيس السعيد، بعد أن تعهد بعد استلامه منصبه بأن الجزائر ستكون، أول دولة يقوم بزيارتها بعد توليه الرئاسة.

ويأتي حضور الرئيس قيس السعيد، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، للمساهمة في تعزيز التعاون بينهما في عديد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة.

كما ستمثل زيارته فرصة للمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.

المصدر: جريدة الشروق الجزائرية