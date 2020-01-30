 
مباشر

أول زيارة رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد ستكون إلى الجزائر يوم الأحد المقبل

أخبار العالم العربي

أول زيارة رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد ستكون إلى الجزائر يوم الأحد المقبل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6dq

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد، لزيارة بلاده، الأحد المقبل. لتعزيز التعاون بين بلديهما، ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد
الجزائر: حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس غير قابل للسقوط بالتقادم
الجزائر: حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس غير قابل للسقوط بالتقادم

وحسب وسائل إعلام جزائرية، ستكون هذه الزيارة، أول محطة لقيس السعيد، بعد أن تعهد بعد استلامه منصبه بأن الجزائر ستكون، أول دولة يقوم بزيارتها بعد توليه الرئاسة.

ويأتي حضور الرئيس قيس السعيد، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، للمساهمة في تعزيز التعاون بينهما في عديد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة.

كما ستمثل زيارته فرصة للمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.

المصدر: جريدة الشروق الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط