السيسي يكلّف بإعادة المصريين من ووهان الصينية
Reuters
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أعلنت الحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا لإعادة من يرغب من المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية إلى مصر.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد: "كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الركاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة".
المصدر: الوطن