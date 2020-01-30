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السيسي يكلّف بإعادة المصريين من ووهان الصينية

أخبار العالم العربي

السيسي يكلّف بإعادة المصريين من ووهان الصينية
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلنت الحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا لإعادة من يرغب من المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية إلى مصر.

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وقال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد: "كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الركاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة".

المصدر: الوطن

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