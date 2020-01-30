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مصر تستنفر أقسام الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تستنفر أقسام الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا
Reuters
مصر
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نشر مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء في مصر تقريرا عن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، تحت عنوان "مصر ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا".

وذكر المركز في تقريره، أن النوع الجديد من كورونا لديه القدرة على التحور واكتساب جينات فيروسات أخرى تصيب الإنسان والحيوان، موضحا أن أعراض الإصابة بالمرض هي صعوبة التنفس، والحمى، والسعال، مع وصول الحالات الحرجة المصابة بالمرض إلى الالتهاب الرئوي، والفشل الكلوي ومن ثم الوفاة.

وأشار إلى وجود نصائح للوقاية من الإصابة بالمرض، وهي الحفاظ على نظافة اليدين، واستخدام المنتجات الحيوانية المعدّة بشكل سليم، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية.

وأوضح التقرير أن مصر رفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد، وسيتم العزل الفوري لأي حالة يشتبه بإصاباتها بالفيروس، مع متابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

وأشار إلى تنشيط الإجراءات لرصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع درجة الاستعداد وإجراءات المكافحة بالمستشفيات، مع تعميم منشور على منشآت الصحة للتعريف بالحالات وإجراءات الوقاية والتعامل معها.

المصدر: RT

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