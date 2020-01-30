مصر تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

علقت شركة "مصر للطيران" رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

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ومن المقرر أن يتم تعليق الرحلات إلى هانزو اعتبارا من أول فبراير، وعلى التوالي إلى بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير القادم حتى إشعارا آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وانتشاره في أكثر من دولة وحفاظا على سلامة وصحة المسافرين.

ويأتي قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء الالتزام بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر، حيث سيغادر آخر فوج سياحي صيني مصر في 4 فبراير القادم.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.

المصدر: وكالات