الكونغو تعقد قمة إفريقية لمناقشة الأزمة الليبية

استضافت العاصمة الكونغولية، برازافيل، اليوم الخميس، القمة الثامنة للجنة العليا للإتحاد الإفريقي، لمناقشة وضع ليبيا، والتي يشارك فيها بعض رؤساء وحكومات دول القارة السمراء.

وصرح وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عن أهداف قمة برازافيل، بأن" القمة ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين على ضوء مؤتمر برلين"، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا قد دخل" مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية".

صور لافتتاح أشغال القمة الثامنة للجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا بالعاصمة الكنغولية برازافيل، التي يشارك فيها رؤساء دولوحكومات أفارقة من بينهم الوزير الاول عبد العزيز #جراد ممثلا لرئيس الجمهورية #عبدالمجيد_تبون. pic.twitter.com/6Udc0zNZZw — APS | وأج 🇩🇿 (@APS_DZ) January 30, 2020

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع برلين بألمانيا" على مستوى رؤساء الدول و الحكومات"، واجتماع الجزائر مع رؤساء دول الجوار، بهدف إيجاد حلول للأزمة الليبية وتعيين خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول إقامة حوار بين الليبيين كشرط مسبق لكل مسار انتخابي في بلادهم.

وستجدد قمة برازافيل أيضا الموقف الإفريقي الذي يتمثل في تغليب الحوار بين الليبيين بغية إيجاد حل سياسي من شأنه إخراج ليبيا من"الأزمة" التي تتخبط فيها منذ 2011.

المصدر: وكالات