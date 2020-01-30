رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب

بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

وجاء الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي وأستانا بشأن سوريا. وقال أردوغان: "لسوء الحظ، لا تلتزم روسيا باتفاقات أستانا أو سوتشي. انتظرنا، حتى الآن، ولكن من الآن فصاعدا نعتزم التصرف بأنفسنا. هذا ليس تهديدا، لكن نتوقع أن ترسل روسيا التحذير اللازم للنظام السوري".

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/KjWW9D5a82 — TSK (@TSKGnkur) January 30, 2020

وأوضح أردوغان، أن صبر أنقرة بدأ بالنفاد، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش السوري في محافظة إدلب. وقال: "ستتصرف روسيا بشكل مختلف - إما مع النظام (في سوريا) أو مع تركيا. روسيا تقول لنا، إنهم يقاتلون الإرهابيين. من هؤلاء؟ الناس يقاتلون من أجل أرضهم؟".

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وأشار أردوغان إلى ضرورة، منح دفعة جديدة لعملية أستانا. وقال: "لم تعد هناك عملية أستانا. تستطيع تركيا وروسيا وإيران التفكير في خطوات لإحياء هذه العملية".

المصدر: إنترفاكس