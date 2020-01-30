 
مباشر
عاجل
موسكو: الكلمة الفصل في التسوية العادلة والدائمة في الشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين

رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6ak

بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

وجاء الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي وأستانا بشأن سوريا. وقال أردوغان: "لسوء الحظ، لا تلتزم روسيا باتفاقات أستانا أو سوتشي. انتظرنا، حتى الآن، ولكن من الآن فصاعدا نعتزم التصرف بأنفسنا. هذا ليس تهديدا، لكن نتوقع أن ترسل روسيا التحذير اللازم للنظام السوري".

وأوضح أردوغان، أن صبر أنقرة بدأ بالنفاد، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش السوري في محافظة إدلب. وقال: "ستتصرف روسيا بشكل مختلف - إما مع النظام (في سوريا) أو مع تركيا. روسيا تقول لنا، إنهم يقاتلون الإرهابيين. من هؤلاء؟ الناس يقاتلون من أجل أرضهم؟".

إقرأ المزيد
رئيس الأركان الروسي يناقش هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في سوريا
رئيس الأركان الروسي يناقش هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في سوريا

وأشار أردوغان إلى ضرورة، منح دفعة جديدة لعملية أستانا. وقال: "لم تعد هناك عملية أستانا. تستطيع تركيا وروسيا وإيران التفكير في خطوات لإحياء هذه العملية".

المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط