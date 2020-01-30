العراق.. صالح سيكلف هذه الشخصية في حال عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء

كشف مصدر سياسي بالعراق، أن رئيس الجمهورية سيكلف شخصية رشحت سابقا لرئاسة الوزراء بإدارة هذا المنصب، وأوضح أن ذلك سيكون حال عدم اتفاق الكتل على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء.

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وقال المصدر إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، برئاسة الحكومة المقبلة، في حال لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق نهائي".

وأضاف أن "الكاظمي مدعوم من أغلب الكتل السياسية"، مشيرا إلى "تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي في الساعات الماضية".

وأفاد مصدر مطلع أمس الأربعاء، بوجود توافق بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: السومرية نيوز