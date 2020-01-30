موسكو تخصص 20 مليون دولار لتمويل مساعدات غذائية أممية لسوريا

أعلنت موسكو تخصيصها 20 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة العام الجاري لتغطية نفقات تتعلق بتقديم المعونة الغذائية لسوريا.

ونص مرسوم للحكومة الروسية في بيان نشر اليوم الخميس على إيداع مساهمة طوعية من روسيا لصندوق برنامج الغذاء العالمي بقيمة 20 مليون دولار خلال العام 2020 بهدف تمويل النفقات المترتبة على تنفيذ مشروع "تقديم المواد الغذائية والطعام ولوازم الحياة للسكان الذين طالهم النزاع في سوريا".

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وأضاف البيان أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين كلف الخارجية الروسية بإبلاغ الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي بالقرار المذكور.

المصدر: "نوفوستي"