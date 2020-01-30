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خديجة جنكيز تلوح بـ"قميص خاشقجي" على خلفية "صفقة القرن"!

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خديجة جنكيز تلوح بـ
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ربطت التركية خديجة جنكيز بين "صفقة القرن" التي أعلنت تفاصيلها مؤخرا، ومقتل خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متهمة السعودية بالمسؤولية في الحالتين بطريقة حادة.

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وتضاربت تعليقات المتابعين بين مساند ومعراض لخديجة فيما ساقت من اتهامات، وفي حين عبر عدة أشخاص عن تعاطفهم معها، رفض آخرون اتهام السعودية الضمني بأنها "من يبيع القدس اليوم"، وشدد أحدهم على أن من باع القدس هم العثمانيون وذهب آخر أن من باعها هو أردوغان.

واكتفى أحد النشطاء المعارضين لخديجة بنشر صور لها مع رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس الذي يتخذ منذ مدة موقفا معاديا للرياض وصل حد اتهامها باختراق هاتفه.

يذكر أن خديجة جنكيز واظبت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، على الظهور في وسائل الإعلام والمشاركة في النشاطات الخاصة بإحياء ذكراه، وتوجيه انتقادات حادة للسلطات السعودية وتحميل قياداتها العليا المسؤولية عن الجريمة، علاوة على انتقاد الموقف الدولي والدعوة إلى الحزم في التعامل معها.

المصدر: تويتر

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