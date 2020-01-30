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تقرير إسرائيلي يتحدث عن رسالة من عباس إلى نتنياهو عقب نشر "صفقة القرن"

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تقرير إسرائيلي يتحدث عن رسالة من عباس إلى نتنياهو عقب نشر
Reuters Majdi Mohammed
تقرير إسرائيلي يتحدث عن رسالة من عباس إلى نتنياهو عقب نشر "صفقة القرن"
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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعث إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو برسالة أبلغه فيها بإجراء ينوي اتخاذه ردا على إعلان خطة السلام الأمريكية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير لها، أن وفدا فلسطينيا برئاسة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عقد أمس الأربعاء اجتماعا طارئا مع مسؤولين إسرائيليين برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سلمه أثناءه رسالة مكتوبة يدويا باللغة العربية من عباس إلى نتنياهو.

ونقلت القناة عن هذه الرسالة، أن الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" تمثل تخليا للولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاقية أوسلو، ويرى الجانب الفلسطيني في المقابل نفسه مخولا بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني.

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وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الرسالة جاءت بغية إبلاغ إسرائيل مسبقا بالقرار الذي من المتوقع أن يعلنه عباس رسميا خلال الجلسة القادمة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد زيارته عددا من الدول لحشد دعمها في مواجهة "صفقة القرن".

وأشارت القناة إلى أن كحلون تعهد بتسليم الرسالة إلى نتنياهو لدى عودة رئيس الوزراء من روسيا اليوم الخميس.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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