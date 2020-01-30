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الجيش السوري يطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

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الجيش السوري يطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي
OMAR SANADIKI
إدلب -أرشيف
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أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش العربي السوري طهرت قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي من الإرهابيين.

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وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أمس أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان و28 قرية وبلدة في الريف الجنوبي من الإرهاب.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".

المصدر: سانا

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