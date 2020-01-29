 
مباشر

موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام "الكيميائي" في سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام
Sputnik Nancy Siesel
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n67a

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من خطط الإرهابيين في سوريا لتنفيذ استفزازات جديدة باستخدام مواد كيميائية.

وأثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا، لفت نيبينزيا إلى مذكرات صادرة عن البعثة السورية لدى المنظمة الدولية، وكذلك تقارير إعلامية حول "خطط يحيكها الإرهابيون لارتكاب استفزازات جديدة في سوريا وعرض مسرحيات تحاكي استخدام السلاح الكيميائي".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "نعتبر هذه المؤشرات مقلقة جدا، لأننا نعرف جيدا كيف تستخدم مثل هذه المسرحيات لتحقيق أغراض عسكرية وسياسية".

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون اتهموا مرارا السلطات السورية باستخدام مواد كيميائية محظورة في عملياتها ضد المعارضة المسلحة، راح ضحيتها مدنيون. واستُخدمت هذه الاتهامات مرارا كذريعة لاستهداف مواقع عسكرية حكومية في سوريا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط