الجزائر: حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس غير قابل للسقوط بالتقادم

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تمسك الجزائر بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مشيرة إلى أنه حق غير قابل للسقوط بالتقادم.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أنه على إثر الإعلان عن ما يسمى بـ"صفقة القرن"، "تجدد الجزائر دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد البيان أن الجزائر لا ترى سبيلا لحل النزاع "من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم".

كما عبر البيان عن تمسك الجزائر "بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية في بيروت والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية - مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338".

وأضافت الخارجية الجزائرية: "تدعو الجزائر إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".

وأمس الثلاثاء، استعرض الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض، الخطوط العريضة لخطة إدارته لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT