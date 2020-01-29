ترامب يغرد بشأن خفض القوات الأمريكية في العراق

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن توجه الولايات المتحدة، نحو خفض عدد قواتها المتواجدة في العراق.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".

On the Iraq War Resolution being voted on tomorrow in the House of Represenatives, we are down to 5000 soldiers, and going down, and I want everyone, Republican and Democrat, to vote their HEART! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي سليمان بغارة أمريكية.

المصدر: "تويتر" + وكالات