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ترامب يغرد بشأن خفض القوات الأمريكية في العراق

أخبار العالم العربي

ترامب يغرد بشأن خفض القوات الأمريكية في العراق
Reuters MAT/zuz
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن توجه الولايات المتحدة، نحو خفض عدد قواتها المتواجدة في العراق.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".

وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي سليمان بغارة أمريكية.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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