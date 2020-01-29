عريقات: ترامب وفريقه لم يكتبوا حرفا واحدا من "صفقة القرن"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية صائب عريقات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسشاريه لم يكتبوا حرفا واحدا من "صفقة القرن"، بل نسخوا أفكارا صاغها فريق صهيوني.

وأضاف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن ما طُرح أمس خلال عرض الرئيس الأمريكي بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، سمعه حرفيا خلال لقاءات التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية منذ عام 2011 وحتى 2014.

واعتبر عريقات، الخطة "فرضا لنظام أبرتاهيد" (التمييز العنصري)، مشيرا إلى أن مواقف الدول الرافضة للصفقة تؤكد أنها "لن تفلح أبدا".

وانتقد عريقات الدول والأطراف التي أعربت عن دعمها للخطة الأمريكية وتقديرها لجهود ترامب في طريق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، متسائلا ما إذا كات تستطيع تسليم مفاتيح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أو أنها تستطيع ضم المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل.

وشدد عريقات على أن الأصوات التي سمعت حول تقدير جهود ترامب، جائت انطلاقا من منطق المصالح و"نتيجة إملاءات" مستشار البيت الأبيض المسؤول عن ملف "صفقة القرن" وصهره، جاريد كوشنر، والتلويح بورقة إيران لتخويف تلك الدول.

وأضاف المسؤول في المنظمة: "حتى لو كانت هذه اللغة لغة مصالح فإن عليهم أن يعلموا أن هذه الصفقة نسخت من أفكار نتنياهو وقادة المستوطنين"، حيث أنها تتكون بالكامل من "أفكار صاغها فريق صهيوني مثّل مجالس المستوطنات".

وأعرب عريقات عن تقديره للمواقف التاريخية لكل من السعودية والأردن ومواقف الدول التي رفضت إعلان ترامب، ولم تذهب إلى واشنطن لحضور إطلاق الصفقة المشؤومة، مشيرا إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضاف عريقات: "من يريد الحل عليه أن يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي.. ما طرحه ترامب هو فوضى سنقف لها بالمرصاد وسننتصر وسنشهد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية