الصين: كل خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف المهنية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن كل خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هوا تشونينغ، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن "آراء ومواقع الأطراف المعنية الرئيسة، بما فيها فلسطين، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في البحث عن حل القضية الفلسطينية".

وأمس الثلاثاء، استعرض الرئيس الأمريكي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الخطوط العريضة لخطة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن أهم بنود الخطة الأمريكية ما يلي:

- اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

- دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، التي توافق من جانبها على "تجميد" نشاطات الاستيطان لمدة أربع سنوات لضمان أن يكون حل الدولتين ممكنا.

- ستبقى القدس "الموحدة" عاصمة لإسرائيل، فيما ستضم عاصمة دولة فلسطين مناطق في القدس الشرقية.

المصدر: تاس