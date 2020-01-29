الجزائر.. مرسوم رئاسي يمنح قائد الجيش بالنيابة "صلاحيات كاملة"

صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم رئاسي ينص على تكليف قائد القوات البرية، اللواء السعيد شنقريحة، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "بصلاحيات كاملة".

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وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء: "يكلف اللواء السعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي بالنيابة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، ولا تستثني النيابة الممارسة الكاملة للصلاحيات المخولة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي".

كما صدر مرسوم رئاسي آخر ينص على أنه "تنتهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، مهام الفريق أحمد قايد صالح، بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، بسبب الوفاة".

وعقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، اجتماعا في مقر وزارة الدفاع الوطني، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ولم تقدم الرئاسة الجزائرية تفاصيل إضافية حول الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ تولي تبون الرئاسة رسميا في 19 ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية