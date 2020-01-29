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مصري في مدينة ووهان الصينية الموبوءة يستغيث

أخبار العالم العربي

مصري في مدينة ووهان الصينية الموبوءة يستغيث
Reuters
الصين
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قال طالب مصري في مدينة ووهان الصينية الموبوءة، ويدعى يوسف أحمد، إن حظر تجول وصحي فرضا بالكامل في المدينة، على خلفية تفشي فيروس "كورونا"، بهدف منع انتشاره.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم": "مفيش مطارات ولا طيارات ولا قطارات ولا مواصلات عامة، ومش بنخرج تقريبا من الجامعة".

وأضاف الطالب المصري أن فيروس "كورونا" ينتشر بين المواطنين "بشكل غريب"، مضيفا: "معايا 2 مصريين في الجامعة، وفي المدينة ما يقرب من 350 مصريا".

وأوضح أنه يرغب بالخروج من المدينة هو والمصريون حفاظا على حياتهم: "فيه مستشفى جديدة بيبنوها، وكل يوم أعداد المصابين بتزيد بشكل مخيف".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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