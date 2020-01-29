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الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية

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الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية، وتعبر عن قلقها على حياة المدنيين فقط عند هزيمة الإرهابيين.

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وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: " طوال فترة المواجهة التي تخوضها روسيا في مكافحة الارهاب الدولي في سوريا لم يصدر بيان علني واحد من وزارة الخارجية الأمريكية لدعم هذه المعركة".

وعلّق كوناشينكوف على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول قلق واشنطن العميق من الوضع في ريف إدلب شمال غرب سوريا والعمليات الجارية هناك، قائلا: "جميع تصريحات الخارجية الأمريكية حيال سوريا، و قلقها المزعوم حيال حياة المدنيين ومعاناتهم، تتزامن مع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحرير المدنيين بعد طول انتظار".

وأكد المتحدث أن واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

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