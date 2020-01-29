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عون يؤكد لعباس تضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

عون يؤكد لعباس تضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني في مواجهة
Reuters MOHAMED AZAKIR
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اتصال أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضامن لبنان رئيسا وشعبا، مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

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وشدد الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، على أهمية وحدة الموقف العربي حيال هذه التطورات، مجددا تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في بيروت في العام 2002، لا سيما ما يتعلق بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان عون قد استعرض في حديث مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، ردود الفعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سمي بـ"صفقة القرن" والمواقف العربية والدولية حيالها.

كما تطرق الحديث إلى المواضيع الدبلوماسية المطروحة وتصور الوزير حتي، لدور وزارته في المرحلة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 

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