عزل 17 راكبا في مطار القاهرة قادمين من السودان وإثيوبيا بسبب عدوى فيروسية

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا على عدة رحلات طيران، في إجراء لا علاقة له بفيروس كورونا.

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وجاء عزل الركاب في المطار بسبب عدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

ووجد أطباء الحجر الصحي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم وأديس أبابا، عدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر الدكتور، حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.

وتعد الحمى الصفراء مرض نزفي فيروسي حاد ينتقل عن طريق البعوض المصاب بالعدوى، وتشير كلمة "الصفراء" في اسم المرض إلى اليرقان الذي يصيب بعض المرضى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية