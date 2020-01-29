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مكتب الرئيس العراقي لـRT: صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي

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مكتب الرئيس العراقي لـRT: صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي
Reuters
الرئيس العراقي برهم صالح
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أفاد مراسلنا في العراق بأن مصدرا في مكتب الرئيس العراقي أعلن اليوم الأربعاء، عن إعطاء الرئيس برهم صالح مهلة للكتل السياسية حتى يوم السبت المقبل للاتفاق على بديل لعادل عبد المهدي.

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وقال المصدر لـRT إن "الرئيس العراقي برهم صالح، أبلغ الكتل السياسية بضرورة إنهاء ملف تسمية مرشح متفق عليه ليكون بديلا لعبد المهدي في رئاسة الحكومة الانتقالية في العراق".
وأضاف أن "الرئيس العراقي قال للكتل السياسية أيضا، إن المرشح يجب أن يكون مقبولا من قبل المحتجين وأن لا يكون جدليا".

المصدر: RT

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