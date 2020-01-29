محكمة هولندية ترفض النظر في دعوى قدمها فلسطيني ضد غانتس

أعلنت محكمة هولندية، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصها للنظر في دعوى مقدمة لها ضد بيني غانتس، القائد السابق للجيش الإسرائيلي وزعيم المعارضة الحالي في إسرائيل.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن القاضية، لاريسا ألوين، قولها إن "القاضي الهولندي غير مختص بالحكم في الدعوى".

يذكر أن الدعوى رفعها هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه أثناء قصف قطاع غزة في عام 2014.

وكان قضاة في محكمة الجنايات الدولية قرروا الأسبوع المنصرم إرجاء إصدار، أو عدم إصدار، قرار بفتح تحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: "رويترز"