الخرطوم تتحرى حقيقة نقل مواطنين سودانيين من الإمارات إلى ليبيا

قالت وزارة خارجية السودان إنها تتحرى الآن في موضوع نقل سودانيين إلى منشآت نفط ليبية، بعدما عينتهم شركة إماراتية للعمل كحراس.

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وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته اليوم الأربعاء: "نتحرى نقل سودانيين إلى منشآت نفط ليبية بعدما عينتهم شركة إماراتية للعمل كحراس".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها "على اتصال مع السلطات الإماراتية لتقصي مسألة نقل حراس إلى منشآت نفط ليبية، رغم تعيينهم بعقود لم يرد فيها ذكر لمثل هذا العمل".

من جهتهم لم يرد مسؤولون إماراتيون على طلب تعقيب حتى الآن.

وتظاهرت عائلات هؤلاء العمال السودانيين خارج السفارة الإماراتية في الخرطوم يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بحسب "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن محتجين قولهم إن أقاربهم سافروا إلى الإمارات للعمل كحراس في شركة لخدمات الأمن، ونقلوا بعد ذلك إلى ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا الأسبوع الماضي، ثم عادوا إلى الإمارات بعد احتجاجات بشأنهم في السودان.

المصدر: وكالات