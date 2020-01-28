ظريف "يشطب" خريطة ترامب للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن" ستكون "كابوسا ليس فقط للمنطقة بل وللعالم".

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وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ما يسمى برؤية السلام مجرد مشروع أضغاث أحلام لمطور عقاري مفلس. إلا أنها كابوس ليس فقط للمنطقة بل للعالم".

وأعرب ظريف عن أمله في أن تكون "صفقة القرن" مع ذلك "دعوة للتحرك بالنسبة إلى كل المسلمين الذين سلكوا الطريق الخاطأ".

وأرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصورة للخريطة، التي تظهر أراضي الدولتين الفلسطينية الإسرائيلية حسب خطة واشنطن، وقد شطب عنوانها "رؤية السلام"، واصفا المبادرة بـ"السير أثناء النوم نحو الكارثة".

The so-called "Vision for Peace" is simply the dream project of a bankruptcy-ridden real estate developer.



But it is a nightmare for the region and the world



And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinianspic.twitter.com/j2CJ9JaH9c — Javad Zarif (@JZarif) 28 января 2020 г.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضا فلسطينيا قاطعا بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

المصدر: RT