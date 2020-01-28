تدريبات للجيشين المصري والسعودي لصد عدائيات محتملة على جزر في البحر الأحمر

واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب البحري المشترك "مرجان-16" بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر.

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ووفقا للمتحدث العسكري المصري تشارك في التدريب الفرقاطة المصرية "طابا" وسفينة الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب الصواريخ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "الرياض" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG " وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية .

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر .

يأتي التدريب "مرجان-16" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع البحرية السعودية، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات الغير نمطية وتأمين المسرح البحري بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية .

المصدر: RT