هنية يبحث مع الرئيس الفلسطيني هاتفيا تداعيات "صفقة القرن" ويؤكد دعم حماس لـ"مواقفه الثابتة"

ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس تلقى اتصلا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية تناول التداعيات المحتملة لإعلان تفاصيل "صفقة القرن".

وقالت الوكالة إن هنية عبر خلال الاتصال، عن "وقوف حركة حماس خلف مواقف الرئيس الثابتة، والتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

ودعا هنية، بحسب وفا، إلى "وضع جميع الخلافات جانبا، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

وأشارت الوكالة إلى أن عباس "ثمن" مبادرة هنية، مؤكدا أن "نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية".

المصدر: وفا