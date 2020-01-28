أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من صفقة القرن عامل حاسم في بلورة الموقف العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الفلسطيني من خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، سيمثل العامل الحاسم في بلورة الموقف العربي إزاءها.

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وانتقد أبو الغيط، في بيان، أصدره عقب لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، في مقر الجامعة بالقاهرة، "الأسلوب الأحادي" الذي يتم من خلاله فرض خطة السلام الأمريكية (المعروفة إعلاميا تحت مسمى "صفقة القرن").

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن، لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي الإسرائيليين والفلسطينيين، وبـ"وساطة نزيهة".

وتابع أن محاولة فرض أية حلول بالطريقة الحالية التي يتم فيها فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين والعرب، "لن يُكتب لها النجاح".

وأشار مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إلى أن الرجوب أطلع أبو الغيط على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء الإعلان عن "خطة ترامب" للسلام في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية "حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخليا وعربيا، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بعد أيام، للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية".

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، أنه سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل، اليوم، للرد على الخطة الأمريكية بالتزامن مع إعلانها من قبل ترامب.

المصدر: وفا + وكالات