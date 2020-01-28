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أردوغان: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع موجة النزوح من إدلب

أخبار العالم العربي

أردوغان: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع موجة النزوح من إدلب
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تدفق موجة كبيرة من اللاجئين السوريين في منطقة إدلب نحو تركيا، مشددا على أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع.

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي، ماكي سال، في داكار: "هناك موجة نزوح للسكان من إدلب السورية إلى حدودنا، واتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الوضع".

وأوضح أردوغان أن سلطات بلاده تعمل حاليا على إنشاء أماكن لإيواء اللاجئين من إدلب وحمايتهم من البرد والأمطار.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة نزوح عشرات آلاف السوريين من منطقة إدلب، التي تشهد حاليا معركة شرسة بين القوات الحكومية السورية، والتشكيلات المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، فيما تحدث الرئيس التركي عن توجه نحو 400 ألف شخص إلى حدود بلاده.

المصدر: الأناضول + وكالات

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