الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان إلى إسرائيل، موضحا أن الجهات المعنية تجري تحقيقا معه.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأفاد أدرعي باستدعاء وحدات من الجيش والشرطة وقوات الأمن إلى الموقع، مبينا أنها "تقوم حاليا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان".

وأضاف أن المشتبه به "على ما يبدو"، اجتاز الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

#عاجل في وقت سابق اليوم، تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع #لبنان. تم استدعاء قوات #جيش_الدفاع بالتعاون مع شرطة إسرائيل وقوات الأمن حيث تقوم حاليًّا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان. على ما يبدو، قام المشتبه فيه باجتياز الحدود من لبنان الى #اسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 28 января 2020 г.

ولا يزال لبنان في حالة حرب مع إسرائيل ولا توجد علاقات رسمية ثنائية، كما يمنع كل جانب سفر مواطنيه إلى الجانب الآخر من الحدود.

المصدر: RT