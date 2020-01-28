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الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان
Reuters AZIZ TAHER
عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان إلى إسرائيل، موضحا أن الجهات المعنية تجري تحقيقا معه.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأفاد أدرعي باستدعاء وحدات من الجيش والشرطة وقوات الأمن إلى الموقع، مبينا أنها "تقوم حاليا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان".

وأضاف أن المشتبه به "على ما يبدو"، اجتاز الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

ولا يزال لبنان في حالة حرب مع إسرائيل ولا توجد علاقات رسمية ثنائية، كما يمنع كل جانب سفر مواطنيه إلى الجانب الآخر من الحدود.

المصدر: RT

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