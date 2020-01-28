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الرئيس الجزائري تبون يعقد اجتماعا عسكريا في وزارة الدفاع الوطني

أخبار العالم العربي

twitter.com/El_Bilade
Reuters
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عقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مقر وزارة الدفاع الوطني، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فقد كان في استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، برفقة قادة الدفاع الوطني.

وأشارت الوكالة، إلى أن المجتمعين وقفوا دقيقة صمت حدادا على ضحايا سقوط الطائرة العسكرية وعلى روح أحمد قايد صالح.

ولم تقدم الرئاسة الجزائرية تفاصيل إضافية حول الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه منذ تولي تبون الرئاسة رسميا في 19 ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

 

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