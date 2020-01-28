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إصابات خلال مواجهات في الخليل قبيل إعلان "صفقة القرن"

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إصابات خلال مواجهات في الخليل قبيل إعلان
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
مواجهات في الخليل- أرشيف
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أصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

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وأطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه عدد من الطلاب الذين خرجوا تنديدا بخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، وفق ما أفاد شهود عيان.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، خطته للسلام في الشرق الأوسط.

من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية في واشنطن.

 المصدر: سبوتنيك+ وفا

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