احتجاجات فلسطينية قبيل نشر "صفقة القرن.. واشتباكات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي

شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، احتجاجات حاشدة على خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، والمنتظر نشرها في وقت لاحقا من اليوم.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر "الأونروا" باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.

وثمن القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة الفصائل في الضفة الغربية للمشاركة في المشاورات حول سبل التصدي لصفقة القرن.

وقال الحية "آن الأوان لأخينا أبو مازن أن يحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل ونواجه الاحتلال معك".

وأكد الحية "أن الاحتلال يلعب بالنار وكلما اقترب من القدس وحق العودة، اقتربت نهايته"، مؤكدا بقاء "حماس" على طريق المقاومة بكل الأشكال.

وطالب الحية جميع الدول العربية بالإعلان الواضح لرفض "صفقة القرن"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يرفضها.

فيما أورد مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف وقنابل غاز باتجاه الشبان شرق خزاعة بمحافظة خانيونس بقطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، رفضا لـلصفقة المشؤومة، على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة.

فيما دعت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله والبيرة، المواطنين إلى المشاركة في الفعالية الشعبية الحاشدة المقررة على دوار المنارة وسط رام الله مساء اليوم، بالتزامن مع الإعلان عن "صفقة القرن".

وذكرت "وفا" بأن عشرات الطلبة الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سينشر "خطة السلام" الأمريكية التي طال انتظار نشرها، مساء الثلاثاء.

وأعلنت القيادة الفلسطينية مرارا رفضها القاطع لـ "صفقة القرن"، استنادا إلى تسريبات إعلامية حول بنودها، على اعتبارها مساسا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومخالفة للشرعية الدولية الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

المصدر: RT + وكالات فلسطينية