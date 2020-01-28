قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط "طائرة مسيرة إماراتية" (فيديو وصور)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاطها طائرة مسيرة إماراتية تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شرق مدينة مصراتة شمال البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجوم "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة طرابلس والأراضي المحيطة، في بيان نشر ظهر اليوم: "نجحت دفاعاتنا الجوية قبل قليل في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة لمجرم الحرب المتمرد حفتر شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)".

ونشرت قوات حكومة الوفاق صورا ومقاطع فيديو، لما وصفته بـ"إسقاط الطائرة المسيرة الإماراتية" ولـ"حطامها" يحترق على مساحة واسعة، وتظهر هذه اللقطات كبر حجم الدرون، كما توثق صور أخرى عمل فريق معاينة في الموقع.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، ويدعمها مجلس النواب في طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير، أطلقت قوات حفتر في الـ4 من أبريل 2019، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم.

وأكدت الأمم المتحدة في تقاريرها أن "الجيش الوطني الليبي" يحظى بدعم من قبل الإمارات ومصر، بما في ذلك عن طريق توريد الأسلحة، فيما تعتبر تركيا أكبر داعم لقوات حكومة الوفاق، وسبق أن نشرت في ليبيا عشرات العسكريين تصفهم بالمستشارين.

المصدر: RT