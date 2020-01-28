 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يسيطر على مدينة معرة النعمان جنوب إدلب بالكامل

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد

أخبار العالم العربي

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد
Reuters Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5th

قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

إقرأ المزيد
"صفقة القرن" تدفع نتنياهو لسحب طلب الحصانة من الكنيست

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه أبلغ الكنيست قراره سحب طلبه منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها ضده. وأوضح أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية في هذا الشأن اتخاذ الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وكان ماندلبليت أعلن، في نوفمبر الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

كما هناك أيضا قضيتان، هما "الملف 2000" و"الملف 1000"، يتهم نتنياهو فيهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.

نفى نتنياهو كل الاتهامات الموجهة إليه، معلنا أن الهدف منها هو إبعاده من منصب رئيس الحكومة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط