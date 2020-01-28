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الحكومة السعودية تبحث التأثير المحتمل لـ"كورونا" على سوق النفط وتؤكد ثقتها بالقدرة على القضاء عليه

أخبار العالم العربي

الحكومة السعودية تبحث التأثير المحتمل لـ
واس
الملك سلمان يترأس جلسة الحكومة السعودية
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بحثت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، خلال جلستها التأثير المحتمل لفيروس "كورونا" على سوق النفط، مؤكدة ثقتها بالصين والمجتمع الدولي بالقدرة على القضاء عليه.

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وتطرق مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى التطورات في سوق البترول الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

وأكدت الحكومة السعودية ثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على الفيروس، مشددة على أن المملكة ودول "أوبك +"، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

في سياق آخر، شددت الحكومة السعودية على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعت إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، معلنة رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، مؤكدة مساندتها للشعب الليبي واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

المصدر: واس

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