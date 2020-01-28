الحكومة السعودية تبحث التأثير المحتمل لـ"كورونا" على سوق النفط وتؤكد ثقتها بالقدرة على القضاء عليه

بحثت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، خلال جلستها التأثير المحتمل لفيروس "كورونا" على سوق النفط، مؤكدة ثقتها بالصين والمجتمع الدولي بالقدرة على القضاء عليه.

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وتطرق مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى التطورات في سوق البترول الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

#مجلس_الوزراء يتطرق إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء #فيروس_كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه. pic.twitter.com/cl1qMDfTAp — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 28, 2020

وأكدت الحكومة السعودية ثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على الفيروس، مشددة على أن المملكة ودول "أوبك +"، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

في سياق آخر، شددت الحكومة السعودية على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعت إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، معلنة رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، مؤكدة مساندتها للشعب الليبي واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

المصدر: واس