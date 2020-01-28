الحكومة المصرية: 100 مليون مصري يرتبط وجودهم بـ"نهر النيل"

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها في دول حوض النيل.

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وأشار رئيس الحكومة المصرية خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان)، جاستن موتوري، إلى أن مصر تعمل على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسي.

وأكد أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكن الجميع من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: الشروق