العراق.. عمليتا اغتيال لأستاذ جامعي وعميد سابق

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن عمليتي إغتيال حدثتا صباح اليوم لأستاذ جامعي ولعميد سابق في الجيش العراقي.

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وقال المصدر لـRT إن "مسلحين مجهولين إغتالوا الدكتور محمد حسين علوان، أستاذ في كلية التربية بالجامعة المستنصرية في بغداد"، مبينا أن "عملية الاغتيال حدثت في حي البنوك الواقع بشمال شرقي العاصمة العراقية".

على صعيد متصل أضاف المصدر بأن "مسلحين مجهولين أيضا اغتالوا عميدا سابقا في الجيش العراقي بمنطقة الدورة جنوبي بغداد".

المصدر: RT