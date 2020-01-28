لافروف: اقترح أن تناقش "اللجنة الرباعية الدولية" صفقة القرن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن واشنطن لم تطلع موسكو على تفاصيل "صفقة القرن"، مقترحا أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية إلى مناقشة وتحليل "صفقة القرن" الأمريكية.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، آوت دنغ أكويل، اليوم الثلاثاء، في موسكو: "تواصلنا مع الولايات المتحدة ولم يعلمونا بتفاصيل هذه الصفقة ... هم دائما يحاولون حل المشكلة بضربة واحدة وبطريقة واحدة ويسعون إلى إيجاد حلول لقضايا عديدة عالمية، لكن هذا لا يأتي بنتائج إيجابية".

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وتابع الوزير: "سمعنا تعليقات وتسريبات بخصوص هذه الصفقة ... وإذا كانت هذه التسريبات صحيحة فإننا نتحدث عن طريقة تسوية مختلفة عن تلك المعترف بها دوليا لحل القضية، وهذا النهج يختلف عما تم الاعتراف به على المستوى الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومبادرات مدريد والمبادرة العربية".

وواصل لافروف الحديث: "لذلك يجب الانتظار إلى حين نشر النص، وعندما يكون النص واضحا فيمكن أن ننظر بموقف الأطراف، بالدرجة الأولى الجهة الفلسطينية، بما فيها تشكيل الدولة الفلسطينية .. ويجب معرفة ردة فعل الأصدقاء العرب لفلسطين، وجامعة الدول العربية".

واقترح لافروف استخدام "اللجنة الرباعية" الدولية للوسطاء في تقييم "صفقة القرن"، وقال بهذا الصدد: "بالطبع، أود حقا أن تقوم مجموعة رباعية الوسطاء الدوليين بتحليل هذا الموقف، وهؤلاء هم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي آلية لم تستخدم في السنوات الأخيرة .. يجب إيجاد حلول قابلة للتطبيق عالميا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مساء الاثنين، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT