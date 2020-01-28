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رئيس وزراء قطر المستقيل "يغرد" شاكرا!

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رئيس وزراء قطر المستقيل
رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
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علق عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء في قطر، معربا عن خالص شكره وامتنانه لثقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد فيه طوال فترة خدمته في هذا المنصب.

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ونشر عبدالله بن ناصر تغريدة في حسابه على "تويتر" كتب فيها: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية".

كما تقدم عبد الله بن ناصر بالشكر لكل من عمل معه وكان خير سند له.

إلى ذلك أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديد لمجلس الوزراء خلفا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

المصدر: وكالات 

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