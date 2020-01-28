رئيس وزراء قطر المستقيل "يغرد" شاكرا!
علق عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء في قطر، معربا عن خالص شكره وامتنانه لثقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد فيه طوال فترة خدمته في هذا المنصب.
ونشر عبدالله بن ناصر تغريدة في حسابه على "تويتر" كتب فيها: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية".
في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى ، وعلى توجيهاته السديده لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير .— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020
كما تقدم عبد الله بن ناصر بالشكر لكل من عمل معه وكان خير سند له.
كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي .— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020
حفظ الله الامير وحفظ الله قطر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى ذلك أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديد لمجلس الوزراء خلفا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
المصدر: وكالات