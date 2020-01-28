بوغدانوف: وقف العمليات القتالية في ليبيا ينفذ لكن هناك بعض الانتهاكات

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات.

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وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين: "يبدو لنا أن هنالك التزام بوقف إطلاق النار، ولكن هناك انتهاكات، خاصة، وأن الجيش تحاربه قوات ليست نظامية، بل جماعات مسلحة والتي غالبا ما تكون ذات طبيعة متطرفة".

وفي سياق رده على سؤال حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية، قال بوغدانوف: "روسيا تؤيد اجتماع الأطراف بأسرع وقت ممكن".

ولم يستبعد بوغدانوف أن يقوم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى موسكو، حيث قال: "لا أستبعد ذلك. لدينا اتصالات مع جميع الأطراف".

المصدر: نوفوستي

